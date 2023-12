Sinjia Land Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI von Sinjia Land liegt bei 50, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 56,67 und deutet ebenfalls auf eine "neutral" Einschätzung hin.

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Sinjia Land beträgt 0 Prozent, was leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält Sinjia Land in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "neutral" Bewertung von unseren Analysten.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Sinjia Land eine Rendite von -56 Prozent erzielt, was mehr als 57 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche liegt die Rendite von Sinjia Land mit 63,12 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "schlechtes" Rating.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Sinjia Land-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,03 SGD. Der letzte Schlusskurs (0.021 SGD) weicht somit um 30 Prozent ab, was zu einer "schlechten" Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "neutrale" Bewertung.

Zusammenfassend erhält die Sinjia Land-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "neutrales" Rating.