Singulus Technologies ADR Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Der Relative Strength Index (RSI) der Singulus-Aktie liegt derzeit bei 50, was als neutral eingestuft wird, da weder eine überkaufte noch überverkaufte Situation vorliegt. Insgesamt vergeben Analysten daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 52, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Auch hier erhält die Aktie die Bewertung "Neutral".

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Singulus-Aktie aktuell bei 14,11 liegt, was 55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 31 liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der 200-Tage-Durchschnitt der Singulus-Aktie bei 2,22 EUR liegt, was 23,2 Prozent unter dem letzten Schlusskurs von 1,705 EUR liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 1,73 EUR, was nur 1,45 Prozent unter dem letzten Schlusskurs liegt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Singulus-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Bereich des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass es eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über Singulus gibt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Änderungen, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbildes als "Neutral" führt.

