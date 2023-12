Singulus Technologies ADR Aktie: Keine Panik!

Weitere Suchergebnisse zu "Singulus Technologies":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Singulus liegt derzeit bei 14,11 und damit 54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Maschinenbranche, der bei 30 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Singulus-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 57, während der RSI der letzten 25 Handelstage bei 54,55 liegt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung für den RSI.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Singulus im vergangenen Jahr eine Rendite von -8,16 Prozent erzielt, was 12,19 Prozent unter dem Durchschnitt im Industrie-Sektor liegt. Im Branchenvergleich mit Maschinen liegt die Rendite von Singulus sogar 13,46 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien und Diskussionsforen zeigt sich insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt lässt die Analyse der verschiedenen Faktoren darauf schließen, dass Singulus derzeit als unterbewertet und neutral bewertet werden kann.

