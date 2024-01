Singulus Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Weitere Suchergebnisse zu "Singulus Technologies":

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Singulus ist neutral, wie aus den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der letzten zwei Wochen hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen besonders hervorgehoben, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt. Auch der Relative Strength Index (RSI) stuft die Singulus-Aktie als neutral ein, mit einem RSI7-Wert von 42,5 und einem RSI25-Wert von 56,04.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Singulus mit einem Wert von 14,11 unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig erscheint. Im Vergleich zur "Maschinen"-Branche liegt die Performance von Singulus in den letzten 12 Monaten bei -8,33 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 8,24 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Unterperformance von -16,57 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite von Singulus um 15,35 Prozent unter dem Durchschnitt.

Insgesamt deuten die Analyseergebnisse auf eine neutrale Einschätzung der Singulus-Aktie hin, wobei sie auf fundamentaler Basis als "günstig" eingestuft wird, jedoch eine Unterperformance im Vergleich zur Branche und zum Sektor aufweist.

