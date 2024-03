Singulus Aktie: So schnell kann es gehen

Weitere Suchergebnisse zu "Singulus Technologies":

In den letzten Wochen konnte bei Singulus eine deutliche positive Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies basiert auf der Auswertung der sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders positiven Themen zeigt. Daher erhält Singulus in diesem Bereich eine positive Bewertung.

In Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt. Daher wird dies neutral bewertet. Insgesamt erhält Singulus in diesem Bereich eine gute Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Singulus beträgt 14, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Maschinenbranche als unterbewertet angesehen wird. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie eine gute Einschätzung.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Singulus im vergangenen Jahr eine Rendite von -39,27 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt im Industriesektor eine Unterperformance darstellt. Auch im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Maschinenbranche liegt die Rendite deutlich darunter. Daher wird die Aktie insgesamt als schlecht bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Singulus-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 1,88 EUR lag, während der letzte Schlusskurs bei 1,15 EUR lag. Dies entspricht einem Unterschied von -38,83 Prozent und führt zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt eine Abweichung, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung der einfachen Charttechnik führt.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Stimmung und das KGV von Singulus positiv bewertet werden, während die Aktienkursentwicklung und die technische Analyse zu einer insgesamt schlechten Bewertung führen.

