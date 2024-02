Singulus Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Weitere Suchergebnisse zu "Singulus Technologies":

Die aktuelle Dividendenrendite der Singulus-Aktie liegt bei 0 %, was einen geringeren Ertrag von 3,12 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Maschinenindustrie bedeutet. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Bei der technischen Analyse der Singulus-Aktie zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 2,05 EUR liegt, während der aktuelle Schlusskurs bei 1,36 EUR liegt. Dies entspricht einem Unterschied von -33,66 Prozent und führt zu einer schlechten Bewertung des aktuellen Trends der Aktie. Eine ähnliche negative Bewertung ergibt sich auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage, bei dem der Schlusskurs von 1,59 EUR ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Singulus-Aktie waren in den letzten Wochen überwiegend negativ. Die vermehrten negativen Kommentare in den sozialen Medien und das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer, das in den roten Bereich zeigte, führen zu einer schlechten Bewertung der Aktie. Die abnehmende Diskussion und Aufmerksamkeit um das Unternehmen führen ebenfalls zu einem schlechten Rating.

In fundamentalen Aspekten wird die Singulus-Aktie im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Maschinenindustrie als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 14,11, was einem Abstand von 56 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 31,82 entspricht. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine gute Empfehlung.

Insgesamt ergibt sich somit eine eher negative Bewertung der Singulus-Aktie, basierend auf verschiedenen Analysen und Bewertungen.

Sollten Singulus Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Singulus jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Singulus-Analyse.

Singulus: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...