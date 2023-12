Singulus Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Weitere Suchergebnisse zu "Singulus Technologies":

Singulus, ein Unternehmen aus dem Maschinenbau-Sektor, schüttet eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,28 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies bedeutet, dass der Ertrag des Unternehmens im Vergleich zur Branche niedriger ist und es daher als "schlecht" eingestuft wird.

Bei der technischen Analyse wird deutlich, dass sich die Singulus-Aktie in einem negativen Trend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 2,23 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 1,72 EUR liegt, was einer Abweichung von -22,87 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "schlecht"-Bewertung. Auf der anderen Seite liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 1,75 EUR, was nahe dem letzten Schlusskurs (-1,71 Prozent) liegt und daher zu einer "neutralen" Bewertung führt. Zusammenfassend wird Singulus daher mit einem "neutralen" Rating versehen.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität stark schwankt, was zu einer "guten" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt wird Singulus daher mit einer "guten" Einstufung bewertet.

Beim Branchenvergleich zeigt sich, dass die Performance der Singulus-Aktie im Vergleich zum Durchschnitt der Industrie und der Maschinenbranche im letzten Jahr deutlich schlechter war. Mit einer Rendite von -8,16 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 11 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "schlecht" eingestuft.

