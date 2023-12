Singulus Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Weitere Suchergebnisse zu "Singulus Technologies":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Singulus-Aktie beträgt 50, was darauf hindeutet, dass die Situation als "Neutral" betrachtet wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 52, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Singulus-Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 14,11 und liegt damit 55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 31. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt der Singulus-Aktie bei 2,22 EUR liegt, was einen deutlichen Abwärtstrend anzeigt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 1,73 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass die Dividendenrendite des Unternehmens 0 % beträgt, was einen geringeren Ertrag von 3,27 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Dadurch ergibt sich eine Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Insgesamt kann die Singulus-Aktie auf Basis des RSI, des KGV, der technischen Analyse und der Dividende als "Neutral" bis "Schlecht" eingestuft werden.

