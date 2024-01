Singularity Future Technology Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Die Singularity Future-Aktie hat sich in den letzten Tagen positiv entwickelt und liegt derzeit um +11,76 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) bei einem Kurs von 0,57 USD. Dies führt zu einer kurzfristig guten Einschätzung. Über die letzten 200 Tage betrachtet, liegt die Aktie ebenfalls mit +7,55 Prozent über dem GD200, was zu einer insgesamt guten Einschätzung aus charttechnischer Sicht führt.

Die Stimmung der Anleger hat sich im letzten Monat verschlechtert, was zu einer negativen Bewertung in diesem Punkt führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb jedoch weitgehend neutral, was zu einem neutralen Rating führt. Die Anleger haben in den letzten Tagen vor allem negativ über Singularity Future diskutiert, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Einschätzung der Anlegerstimmung für Singularity Future.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls ein neutrales Rating für die Singularity Future-Aktie. Mit einem RSI7-Wert von 40 und einem RSI25-Wert von 36,54 ergibt sich insgesamt eine neutrale Einstufung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.