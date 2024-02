Singular Health Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Die technische Analyse der Singular Health-Aktie zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs von 0,15 AUD um 200 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,05 AUD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 0,07 AUD weist eine Abweichung von +114,29 Prozent auf, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Singular Health-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Singular Health wird nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung beeinflusst. Laut einer Analyse der Kommentare auf sozialen Plattformen überwiegt die positive Stimmung, obwohl in den letzten zwei Tagen negative Themen vorherrschten. Daher wird die Aktie in dieser Betrachtung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Singular Health beträgt derzeit 50 Punkte, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung für Singular Health in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist ebenfalls unauffällig. Daher wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe als "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für Singular Health, das von einer positiven charttechnischen Bewertung und einer überwiegend positiven Anlegerstimmung, jedoch auch von einer überverkauften Position und einer unveränderten Stimmung in den sozialen Medien geprägt ist.