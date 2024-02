Singular Health Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Der Relative Strength Index, oder RSI, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Spanne reicht von 0 bis 100, und der RSI der Singular Health liegt bei 17,44, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 21, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hinweist und mit einem "Gut" bewertet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut" vergeben.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Singular Health-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Die Abweichung von +200 Prozent führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) weist mit einer Abweichung von +114,29 Prozent eine "Gut"-Bewertung auf. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionen rund um Singular Health auf Plattformen der sozialen Medien zeigen, dass in den Kommentaren und Meinungen in den vergangenen Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, und bei Singular Health wurde langfristig eine mittlere Aktivität in den Diskussionen gemessen. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, daher bewerten wir das langfristige Stimmungsbild als "Neutral".