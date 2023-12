Singular Health Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) für die Singular Health-Aktie zeigt, dass sie derzeit mit einem Wert von 28,57 als überverkauft gilt. Dies führt zu einer Einstufung von "Gut". Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 47, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird sie auf dieser Basis als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daraus für die RSI eine Einstufung von "Gut".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf Singular Health in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. An sechs Tagen war das Stimmungsbarometer grün, es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An insgesamt zwei Tagen war die Stimmung neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen unterhalten. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Singular Health in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls unauffällig, weshalb Singular Health auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Aus der technischen Analyse der letzten 200 Handelstage ergibt sich für die Singular Health-Aktie ein Durchschnitt von 0,05 AUD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 0.042 AUD, was einem Unterschied von -16 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird analysiert, und hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+5 Prozent). Daher ergibt sich in diesem Fall eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Singular Health für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.