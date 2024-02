Singular Health Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Singular Health neutral bewertet wird. Der RSI7-Wert beträgt 57,14, was zu einer neutralen Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 27,85 für diesen Zeitraum eine gute Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Gesamtranking von "gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Sentiment und der Buzz rund um Singular Health zeigen eine Zunahme positiver Kommentare in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt ebenfalls positive Signale. Daher erhält die Aktie eine "gut"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu Singular Health zeigt, dass das Unternehmen aktuell durchschnittlich im Fokus der Anleger steht, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zeigen, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Singular Health diskutiert wurde. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Singular Health-Aktie der letzten 200 Handelstage um 190 Prozent abweicht. Dies führt zu einer "gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von +81,25 Prozent über dem aktuellen Kurs, was zu einer weiteren "gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Singular Health ein "gut"-Rating in der einfachen Charttechnik.