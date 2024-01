Singular Health Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die technische Analyse der Singular Health-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,04 AUD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,038 AUD liegt, was einer Abweichung von -5 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,04 AUD, was ebenfalls einer Abweichung von -5 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz bleiben stabil, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Singular Health-Aktie beträgt 50, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 55,56 und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Singular Health diskutiert wurde. Das Stimmungsbarometer zeigt in die positive Richtung und führt zu einer "Gut"-Einschätzung. Somit erhält Singular Health auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.