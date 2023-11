Singular Genomics Systems Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

In den letzten zwei Wochen wurde Singular Genomics von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass hauptsächlich neutrale Themen angesprochen wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft.

Ein Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Bei Singular Genomics zeigte die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls eher schlecht und ließ eine negative Änderung erkennen. Somit erhält die Aktie von Singular Genomics bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Singular Genomics beträgt aktuell 84,15 Punkte, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 48,52, was bedeutet, dass Singular Genomics hier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu zeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für Singular Genomics beträgt aktuell 0,86 USD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 0,38 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt und zu einem "Neutral"-Rating führt.

Zusammenfassend wird Singular Genomics auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.