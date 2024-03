Singular Genomics Systems Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer an Singular Genomics haben sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert. Dies geht aus einer Analyse der Internet-Kommunikation hervor. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität, was auf ein nachlassendes Interesse an der Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse der Singular Genomics-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 0,53 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 0,505 USD weicht davon um -4,72 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,52 USD) liegt nahe dem letzten Schlusskurs (-2,88 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt ein insgesamt neutrales Bild, wobei an einigen Tagen positive Themen im Vordergrund standen, aber keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen werden als überwiegend neutral eingeschätzt, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Anlegerstimmung führt.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) ergibt einen Wert von 48,7, was auf eine neutrale Positionierung der Aktie hinweist. Auch der RSI25-Wert von 53 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für Singular Genomics basierend auf der Stimmung, der technischen Analyse und dem RSI.