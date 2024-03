Singular Genomics Systems Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Der gleitende Durchschnittskurs von Singular Genomics liegt derzeit bei 0,55 USD, während der Aktienkurs selbst bei 0,5 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -9,09 Prozent, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Im Gegensatz dazu beträgt der GD50 für die letzten 50 Tage 0,51 USD, was die Aktie aus dieser Perspektive um -1,96 Prozent "Neutral" macht. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im letzten Monat keine signifikante Tendenz bei der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen der letzten 30 Tage gibt ebenfalls keinen klaren Trend an, ob die Aktie viel oder wenig Aufmerksamkeit erfährt. Dies führt zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung für die Singular Genomics-Aktie.

In den sozialen Medien zeigt sich, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen im Allgemeinen neutral gegenüber Singular Genomics eingestellt waren. Es gab einen Tag mit überwiegend positiven Diskussionen und keine negativen Diskussionen. An drei Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Die Redaktion vergibt daher ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung bei Singular Genomics.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Singular Genomics liegt bei 55,19, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 56,92, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für die letzten 25 Tage führt. Zusammenfassend ergibt sich daher ein Gesamtrating von "Neutral" basierend auf dem RSI.