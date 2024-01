Singular Genomics Systems Aktie: Jetzt wird es konkret!

Die technische Analyse der Singular Genomics-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,67 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,436 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -34,93 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,41 USD, was einer Distanz von +6,34 Prozent entspricht und somit als "Gut" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtnote "Neutral".

Das Anleger-Sentiment spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vorwiegend positive Meinungen zur Singular Genomics-Aktie geäußert. In den letzten Tagen gab es weder starke positive noch negative Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 53,62 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der RSI25 liegt bei 44,86, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Insgesamt erhält die Singular Genomics-Aktie daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat verbessert hat. Auch die Diskussionsintensität war höher als üblich, was zu einem positiven Rating führt. Insgesamt wird die Singular Genomics-Aktie daher mit einem "Gut"-Rating bewertet.