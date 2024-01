Singular Genomics Systems Aktie: Hammer-Nachricht!

Der Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Singular Genomics-Aktie: Der aktuelle Wert beträgt 20. Das bedeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und liefert daher eine längerfristige Betrachtung. Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Singular Genomics auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Singular Genomics ein "Gut"-Rating.

Anleger: Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Singular Genomics eingestellt waren. Es gab insgesamt vier positive und einen negativen Tag. An einem Tag gab es keine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Singular Genomics daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält Singular Genomics von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Singular Genomics haben wir langfristig eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Schlecht" zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Daher kommen wir für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Schlecht".

Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Singular Genomics-Aktie ein Durchschnitt von 0,69 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,493 USD, was einem Unterschied von -28,55 Prozent entspricht, und führt daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 0,41 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+20,24 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält Singular Genomics für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.