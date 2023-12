SinglePoint Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ und zwischen 70 und 100 als „überkauft“ angesehen, während ein Wert dazwischen als neutral gilt. Der RSI der Singlepoint liegt bei 78,78, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf 25 Tage, zeigt einen Wert von 67,44, was auf eine "Neutral"-Einschätzung hinweist. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die technische Analyse basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnitt von 163,86 USD für den Schlusskurs der Singlepoint-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2,08 USD, was einem Unterschied von -98,73 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt (14,88 USD) zeigen einen Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt, wodurch auch hier ein "Schlecht"-Rating vergeben wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz verbesserte sich die Stimmung der Anleger während des letzten Monats, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Zusätzlich wurde das Unternehmen in den Diskussionen des letzten Monats häufiger erwähnt und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Singlepoint-Aktie also ein "Gut"-Rating.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien zeigt, dass die Anleger-Stimmung in den vergangenen zwei Wochen eher neutral war. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Somit ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.