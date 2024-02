Singing Machine Aktie: Das darf nicht passieren!

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Singing Machine ist insgesamt eher neutral. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen, die für eine zusätzliche Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. In den vergangenen Tagen standen insbesondere negative Themen im Fokus der Diskussionen, was dazu führte, dass die allgemeine Einschätzung für die Aktie als "Schlecht" betrachtet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen einer Aktie ins Verhältnis und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI für die Singing Machine-Aktie der letzten 7 Tage beträgt 60, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 73,44, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Somit ergibt sich für die RSI-Bewertung insgesamt eine Einschätzung als "Schlecht".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Bewertung einer Aktie. Bei Singing Machine wurde eine durchschnittliche Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Einschätzung als "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Singing Machine-Aktie aktuell bei 1,17 USD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs selbst liegt derzeit bei 0,67 USD, was einem Abstand von -42,74 Prozent zur 200-Tage-Linie entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die aktuelle Differenz bei -25,56 Prozent liegt. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse "Schlecht".