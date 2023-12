Singing Machine Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Singing Machine. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Allerdings gab es eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Singing Machine daher eine "Gut"-Rating auf dieser Stufe.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Singing Machine verläuft bei 1,38 USD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs selbst bei 1,1 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -20,29 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 0,97 USD angenommen, was einer aktuellen Differenz von +13,4 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Auf Basis dieser beiden Zeiträume wird Singing Machine insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist daher ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Singing Machine-Aktie liegt bei 58, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Singing Machine basierend auf dem RSI.

Unsere Analysten haben die Stimmung auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen aufgegriffen, was zu einer Einstufung der Aktie als "Gut" hinsichtlich der Stimmung führt. Daher wird Singing Machine insgesamt als "Gut" eingestuft.