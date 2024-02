Singing Machine Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Das Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Verstärkung oder sogar Umkehrung von Stimmungen. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Für Singing Machine wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine positive Entwicklung, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für Singing Machine liegt bei 60, was eine neutrale Bewertung ergibt. Der RSI25 beläuft sich auf 73,44, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt führt dies zu einem Rating "Schlecht".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Singing Machine derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 1,17 USD, während der Kurs der Aktie bei 0,67 USD liegt, was einer Abweichung von -42,74 Prozent entspricht. Auf Basis des GD50 der vergangenen 50 Tage ergibt sich eine Abweichung von -25,56 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird dies als Rating "Schlecht" bewertet.

Die Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend neutral gegenüber Singing Machine eingestellt waren. Es gab hauptsächlich negative Themen in der Diskussion, während es keine positiven Meinungen gab. Insgesamt wird auf der Basis der Stimmungsanalyse Singing Machine daher eine "Neutral"-Einschätzung gegeben. Insgesamt erhält Singing Machine von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.