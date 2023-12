Singasia Holdings Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Die Aktie von Singasia wird nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet angesehen. Mit einem KGV von 51,73 liegt sie insgesamt 75 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Professionelle Dienstleistungen", der bei 209,68 liegt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Singasia-Aktie liegt aktuell bei 5, was bedeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auf dieser Basis ist Singasia weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Die Gesamtanalyse der RSIs ergibt somit ein "Gut"-Rating.

Bezüglich des Sentiments und Buzzes rund um die Aktie von Singasia zeigt sich, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Singasia bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In Bezug auf die Dividende hat Singasia derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 10,01 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.