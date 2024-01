Singasia Holdings Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Singasia liegt bei 51, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 206,45 für "Professionelle Dienstleistungen" einen Wert unter dem Durchschnitt bedeutet. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) liegt der 7-Tage-RSI von Singasia bei 89,66 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" bewertet wird.

Das Anleger-Sentiment rund um Singasia bleibt neutral, ohne besondere positive oder negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Auch das Stimmungsbild und der Buzz um Singasia zeigen keine wesentliche Veränderung. Die Diskussionen in den sozialen Medien haben keine signifikanten Unterschiede in Bezug auf positive oder negative Themen oder die Anzahl der Beiträge ergeben, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Zusammenfassend erhält Singasia daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der fundamentalen Kriterien, des Anleger-Sentiments sowie des Stimmungsbildes und des Buzz.