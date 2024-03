Singapura Finance Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens zu beurteilen. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Verbraucherfinanzierung" liegt das aktuelle KGV von Singapura Finance bei 10, was im Durchschnitt niedriger ist. Daher wird die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Singapura Finance bei 0,72 SGD, während der aktuelle Kurs bei 0,7 SGD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -2,78 Prozent und zum GD50 -1,41 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Singapura Finance-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (38) als auch der RSI der letzten 25 Tage (56) führen zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für die Singapura Finance-Aktie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Singapura Finance-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.