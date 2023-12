Singapore Telecommunications PK Aktie: Das kann keiner glauben

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Singapore Telecommunications nicht wesentlich verändert. Dies bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gibt, die als Grundlage für diese Auswertung dienen. Daher wird das Kriterium der Stimmung mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Zusammengefasst erhält Singapore Telecommunications daher in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Aus technischer Sicht liegt der Kurs der Singapore Telecommunications derzeit mit 2,4 SGD +1,69 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Daher wird die kurzfristige Einschätzung als "Neutral" eingestuft. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich jedoch eine Distanz von -1,23 Prozent zum GD200, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Aktie in beiden Zeiträumen führt.

Die Dividendenrendite der Singapore Telecommunications beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 5,05 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich der diversifizierten Telekommunikationsdienste. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Beziehung zum aktuellen Aktienkurs.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral, es gab weder positive noch negative Ausschläge. Auch die Anleger haben sich weder über positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Singapore Telecommunications unterhalten. Daher bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.