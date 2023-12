Singapore Telecommunications PK Aktie: Was für ein Plan!

Aktienanalyse: Singapore Telecommunications mit neutraler Bewertung

Investoren, die derzeit in die Aktie von Singapore Telecommunications investieren, könnten eine Dividendenrendite in Höhe von 0 % erzielen. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Diversifizierten Telekommunikationsdienste bedeutet dies einen geringeren Ertrag von 5,05 Prozentpunkten. Die Dividenden des Unternehmens fallen somit niedriger aus, was zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik als "Schlecht" führt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild und die Stärke der Diskussion um die Aktie von Singapore Telecommunications wurden daher mit "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit auf 2,43 SGD, während der aktuelle Kurs bei 2,38 SGD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -2,06 Prozent, was ebenfalls zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 2,36 SGD, was einen Abstand von +0,85 Prozent bedeutet und somit ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich erzielte Singapore Telecommunications in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,51 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -10,21 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +3,7 Prozent für Singapore Telecommunications. Auch im Vergleich zum gesamten Telekommunikationsdienste-Sektor konnte das Unternehmen eine Überperformance von 5,32 Prozent erzielen, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.