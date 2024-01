Singapore Telecommunications Aktie: Das kann keiner glauben

Das Sentiment und der Buzz um Aktien sind wichtige Indikatoren für die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet. Wir haben die Aktie von Singapore Telecommunications anhand dieser Faktoren untersucht. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigten eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Singapore Telecommunications wies kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führte. Insgesamt ergibt sich also für das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator und zuletzt wurden überwiegend positive Meinungen zur Aktie von Singapore Telecommunications in den sozialen Medien veröffentlicht. Auch die Diskussionen in den vergangenen Tagen beschäftigten sich hauptsächlich mit positiven Themen rund um das Unternehmen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf, welches im Relative Strength-Index für einen 7-tägigen Zeitraum aufgezeichnet wird. Derzeit zeigt der RSI für die Singapore Telecommunications einen Wert von 72,22, was auf eine Überkauftheit hindeutet und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 43, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt ergibt sich also für den RSI eine Einstufung als "Schlecht".

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Aktie von Singapore Telecommunications im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,01 Prozent erzielt, was 11,57 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Telekommunikationsdienste" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt -7,46 Prozent, wobei Singapore Telecommunications aktuell 8,47 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

