Singapore Telecommunications Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Singapore Telecommunications wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 9,09 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 42,86, was darauf hindeutet, dass die Aktie hier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Ein Blick auf die technische Analyse zeigt, dass die Singapore Telecommunications derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) des Wertes verläuft bei 2,43 SGD, während der Kurs der Aktie (2,42 SGD) um -0,41 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 2,36 SGD entspricht einer Abweichung von +2,54 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich konnte Singapore Telecommunications in den vergangenen 12 Monaten eine Outperformance von +3,7 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche erzielen. Auch im Vergleich zum "Telekommunikationsdienste"-Sektor lag die Performance der Aktie um 5,32 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem Rating von "Gut" in dieser Kategorie.

Die Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien geben ein neutrales Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Die Redaktion kommt daher zu dem Befund, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist und bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet wird.

