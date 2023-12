Singapore Telecommunications Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Singapore Telecommunications in den sozialen Medien. Die Diskussionen waren weder übermäßig positiv noch negativ, und daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit weder besonders im Fokus der Anleger steht noch vernachlässigt wird. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Singapore Telecommunications derzeit mit einem Wert von 37,5 als weder überkauft noch -verkauft gilt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 28, was darauf hinweist, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird, und daher wird die Einstufung auf dieser Basis als "Gut" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Gut"-Einstufung basierend auf dem RSI.

In den letzten zwei Wochen wurde die Singapore Telecommunications von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Die Auswertung von diversen Kommentaren und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Zusätzlich wurden exakt berechenbare Signale herausgefiltert, und dabei wurde ein "Gut"-Signal gefunden, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher eine "Gut"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Singapore Telecommunications bei 2,43 SGD verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 2,42 SGD aus dem Handel ging, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage beträgt 2,36 SGD, was einer Differenz von +2,54 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Basierend auf beiden Zeiträumen lautet der Gesamtbefund daher "Neutral".