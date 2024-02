Singapore Telecommunications Aktie: Was wird das noch werden?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Dieser Index wird auf 7- und 25-Tage-Basis für Singapore Telecommunications berechnet. Der RSI7 liegt derzeit bei 70 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche hat Singapore Telecommunications in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +11 Prozent erzielt. Dies bedeutet, dass die Aktie eine Performance von 0,5 Prozent erzielte, während vergleichbare Aktien im Durchschnitt um -10,5 Prozent gefallen sind. Zudem lag die Rendite von Singapore Telecommunications um 16,17 Prozent über dem Branchendurchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf das Stimmungsbild und den Buzz rund um Singapore Telecommunications konnten in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher erhält das Unternehmen in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass Anleger überwiegend positiv gegenüber Singapore Telecommunications eingestellt sind. Es gab keine negative Diskussion, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Zusammenfassend ergibt sich für Singapore Telecommunications eine "Schlecht"-Bewertung für den RSI, ein "Gut"-Rating für die Branchenvergleichsleistung und die Anlegerstimmung, sowie eine "Neutral"-Bewertung für das Stimmungsbild und den Buzz.

