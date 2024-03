Singapore Telecommunications Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Die Internet-Kommunikation spielt eine wichtige Rolle bei der Analyse von Stimmung und Buzz im Markt. Für Singapore Telecommunications hat sich die Stimmung in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) gibt für die Aktie der Singapore Telecommunications eine neutrale Empfehlung. Mit einem Wert von 33,33 für den RSI7 und 52,94 für den RSI25 wird die Aktie auf dieser Basis insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche hat die Singapore Telecommunications in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,84 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -11,55 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +14,39 Prozent im Branchenvergleich und führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Singapore Telecommunications mit 2,38 SGD aktuell 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Für die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -0,83 Prozent, was auch hier zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" bewertet.