Singapore Telecommunications Aktie: Tut sie es schon wieder?

Der Aktienkurs von Singapore Telecommunications hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,03 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Telekommunikationsdienste" liegt das Unternehmen 10,65 Prozent über dem Durchschnitt (-11,68 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt -7,8 Prozent, und Singapore Telecommunications liegt aktuell 6,77 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Singapore Telecommunications-Aktie liegt aktuell bei 25, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 28,21 eine Überverkaufssituation an. Basierend auf diesen Werten erhält die Aktie ein "Gut"-Rating im Rahmen der RSI-Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Singapore Telecommunications derzeit auf 2,43 SGD, während der aktuelle Kurs bei 2,46 SGD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +1,23 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt einen Stand von 2,36 SGD, was eine Distanz von +4,24 Prozent zur aktuellen Aktie bedeutet. Auch hier wird die Gesamtbewertung als "Neutral" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine wesentliche Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich verändert. Basierend auf diesen Faktoren wird die Singapore Telecommunications-Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

