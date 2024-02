Haben die Zhejiang Huge Leaf-Chefs damit gerechnet?

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica Deutschland Holding":

Die Zhejiang Huge Leaf hat in Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs derzeit eine schlechte Bewertung. Der GD200 liegt bei 2,63 CNH, während der Aktienkurs (2,43 CNH) um -7,6 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 2,53 CNH zeigt eine Abweichung von -3,95 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Zhejiang Huge Leaf liegt bei 55, was als neutral angesehen wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 61 und zeigt ebenfalls eine neutrale Situation an. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie die Einstufung als neutral vergeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz erhält die Aktie ebenfalls eine neutrale Einschätzung. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich und die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Veränderungen.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Zhejiang Huge Leaf mit einer Rendite von 8,4 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die eine mittlere Rendite von -24,69 Prozent verzeichnet, liegt die Zhejiang Huge Leaf mit 33,1 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie.