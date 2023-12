Singapore Telecommunications Aktie: Bitte nicht vergessen!

Singapore Telecommunications hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,51 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +3,7 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche, die im Durchschnitt um -10,21 Prozent gefallen sind, hat sich das Unternehmen also besser geschlagen. Der "Telekommunikationsdienste"-Sektor hatte insgesamt eine mittlere Rendite von -11,84 Prozent im letzten Jahr, wobei Singapore Telecommunications 5,32 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Singapore Telecommunications auf 2,43 SGD, während der aktuelle Aktienkurs bei 2,38 SGD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -2,06 Prozent und somit zur Bewertung "Neutral". Der GD50, der die Performance der Aktie über die vergangenen 50 Tage widerspiegelt, liegt derzeit bei 2,36 SGD, was einem Abstand von +0,85 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtnote "Neutral" basierend auf der technischen Analyse.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt über die Aktie von Singapore Telecommunications diskutiert, wobei weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen beschäftigt. Aufgrund dieses Umstandes ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekannter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI von Singapore Telecommunications weist eine Ausprägung von 8,33 auf, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 57,58, was für einen Zeitraum von 25 Tagen eine Einstufung als "Neutral" bedeutet. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtrating "Gut" basierend auf dem Relative Strength Index.

Insgesamt zeigt sich, dass Singapore Telecommunications sowohl im Branchenvergleich als auch in Bezug auf die technische Analyse und das Anleger-Sentiment überwiegend neutrale Bewertungen erhält, während der Relative Strength Index auf eine positive Dynamik hindeutet.