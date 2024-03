Singapore Telecommunications Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Die Dividendenrendite von Singapore Telecommunications liegt mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt von 5,2 %, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Dies bedeutet, dass der Ertrag niedriger ist als bei anderen Unternehmen in der Branche Diversifizierte Telekommunikationsdienste.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung für Singapore Telecommunications in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, weshalb auch in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich hinsichtlich des Aktienkurses zeigt sich, dass Singapore Telecommunications mit einer Rendite von 0,5 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Telekommunikationsdienste" liegt. Die Branche der Diversifizierten Telekommunikationsdienste verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -10,99 Prozent, wobei Singapore Telecommunications mit 11,49 Prozent deutlich darüber liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating aufgrund ihrer sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle, und aktuell zeigen die Diskussionen in den sozialen Medien, dass mehrheitlich positive Meinungen zu Singapore Telecommunications veröffentlicht wurden. Allerdings war das Interesse in den letzten Tagen weder besonders positiv noch negativ, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.