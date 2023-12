Singapore Technologies EngineeringADR Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Der Relative Strength Index (RSI) bietet Anlegern die Möglichkeit, die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 oder 25 Tagen berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenwert von 0 bis 100. Für die Singapore Engineering-Aktie ergibt sich ein RSI von 43,48, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25 liegt bei 55,38, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt, und das Gesamtbild führt zu einem Rating von "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Singapore Engineering bei 3,97 SGD, während der aktuelle Kurs bei 3,8 SGD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -4,28 Prozent, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 4,26 SGD, was einer Abweichung von -10,8 Prozent entspricht und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen im Allgemeinen positiv gestimmt waren. Es gab sechs Tage lang hauptsächlich positive Themen und keine negativen Diskussionen. An vier Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält die Singapore Engineering-Aktie daher eine Einschätzung von "Gut".

Der Branchenvergleich zeigt, dass die Singapore Engineering-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 17 Prozent erzielt hat. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche im Durchschnitt um -6,27 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +23,27 Prozent für die Singapore Engineering-Aktie entspricht. Im "Industrie"-Sektor betrug die mittlere Rendite -5,72 Prozent, wobei die Singapore Engineering-Aktie um 22,72 Prozent über diesem Wert lag. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.