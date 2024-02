Singapore Technologies EngineeringADR Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Die Aktie von Singapore Engineering bietet aktuell eine Dividendenrendite in Höhe von 4,18 %, was gegenüber dem Branchendurchschnitt in Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung einen Mehrertrag von 0,26 Prozentpunkten bedeutet. Die Dividenden des Unternehmens fallen nur leicht höher aus, was zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik führt.

Ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength Index (RSI), zeigt für die Singapore Engineering ein Niveau von 15,79 an, was zu einer positiven Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf 25 Tage, deutet auf eine neutrale Einschätzung hin und führt insgesamt zu einer guten Gesamtbewertung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" erzielte die Aktie von Singapore Engineering im vergangenen Jahr eine Rendite von 13,89 Prozent, was 23,04 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich mit Aktien aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" schneidet das Unternehmen mit einer Überperformance von 22,89 Prozent gut ab.

In der technischen Analyse erhält die Aktie von Singapore Engineering eine neutrale Bewertung sowohl auf der Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch auf der Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage. Insgesamt wird das Unternehmen damit in der einfachen Charttechnik neutral eingestuft.