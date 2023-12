Singapore Shipping Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Die Einschätzung der Aktie von Singapore Shipping basiert auf verschiedenen Faktoren, darunter die Analyse des Sentiments und des Buzz im Netz. In den vergangenen Monaten zeigte sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung wies ebenfalls kaum Veränderungen auf, was zu einer weiteren neutralen Einstufung führte.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Singapore Shipping liegt bei 50, was ebenfalls einer neutralen Bewertung entspricht. Auch der RSI25 von 53,85 für einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt eine neutrale Einstufung. Insgesamt führt dies zu einem neutralen Rating für die Aktie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen ebenfalls neutral, ohne ausschlaggebende positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Singapore Shipping. Daher ergibt sich auch hier eine neutrale Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Im Branchenvergleich erzielte Singapore Shipping eine Outperformance von +7,05 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Marine"-Branche, die im Durchschnitt um -7,45 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Performance um 5,6 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem guten Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für die Aktie von Singapore Shipping basierend auf verschiedenen Faktoren wie Sentiment, RSI und Anlegerstimmung sowie der Branchenvergleich.