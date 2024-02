Singapore Shipping Aktie: Grund zur Sorge?

Die technische Analyse zeigt, dass die Singapore Shipping derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs GD200 liegt bei 0,24 SGD, was bedeutet, dass der Aktienkurs um 0 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 0,24 SGD, was einer Abweichung von 0 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat. Daher wird auch dies als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich ebenfalls nicht signifikant verändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Singapore Shipping als "Gut" eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 6,13 deutlich niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 35,54. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin.

In Bezug auf die Dividende weist Singapore Shipping derzeit eine Dividendenrendite von 4,26 % auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,79 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.