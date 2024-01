Singapore Shipping Aktie: Da kann man verrückt werden!

Die Anleger von Singapore Shipping haben in den letzten zwei Wochen hauptsächlich neutrale Bewertungen in den sozialen Medien abgegeben. Dies ergibt sich aus der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Die Diskussionen drehten sich hauptsächlich um neutrale Themen, weshalb die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Marine"-Branche konnte Singapore Shipping in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +10,86 Prozent erzielen. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Rendite des "Industrie"-Sektors lag das Unternehmen mit einer Überperformance von 9,76 Prozent deutlich darüber. Daraus ergibt sich ein "Gut"-Rating für Singapore Shipping in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch zu negativen Themen konnte festgestellt werden, weshalb auch in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussionen gab es keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Die technische Analyse der Singapore Shipping-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,235 SGD lag, was einem Unterschied von -6 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Daher erhält das Unternehmen in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung. Die Analyse des 50-Tages-Durchschnitts hingegen ergibt eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nur minimal davon abweicht.

Zusammenfassend ergibt sich für Singapore Shipping eine insgesamt "Neutral"-Bewertung auf Basis der Anleger-Stimmung, der Branchenvergleich, dem Sentiment und Buzz, sowie der technischen Analyse.