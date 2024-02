Singapore Post Aktie: Das wird teuer!

Weitere Suchergebnisse zu "Modiv Inc":

Singapore Post wurde in den letzten zwei Wochen von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Thema befasst haben. In dieser Zeit waren hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen worden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Stimmung unter den Anlegern auf neutraler Ebene liegt, was zu einer entsprechenden Einstufung führt. Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Was die Dividende betrifft, so hat Singapore Post derzeit eine Dividendenrendite von 1,43 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,16%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Fundamentaldaten weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Singapore Post einen Wert von 26 auf, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Luftfracht und Logistik" im Durchschnitt ein KGV von 36 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, ist die Aktie daher unterbewertet, was zu einer "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie führt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Singapore Post mit einer Rendite von -26,81 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" um mehr als 18 Prozent darunter liegt. Die "Luftfracht und Logistik"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -13,17 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei auch hier Singapore Post mit 13,64 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.