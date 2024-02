Singapore Post Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Weitere Suchergebnisse zu "Singapore Post":

Die Einschätzung von Aktien basiert nicht nur auf harten Fakten, sondern auch auf weichen Faktoren wie dem Sentiment und Buzz in der Online-Kommunikation. Im Fall der Singapore Post-Aktie zeigt die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung bleibt unverändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industrie-Sektor hat die Singapore Post-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -26,81 Prozent erzielt, was 17,34 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Für Aktien aus der Branche Luftfracht und Logistik beträgt die mittlere jährliche Rendite -12,64 Prozent, und die Singapore Post-Aktie liegt aktuell 14,17 Prozent unter diesem Wert, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

Die Dividendenrendite der Singapore Post-Aktie beträgt 1,43 Prozent und liegt somit 4,36 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Dividendenpolitik eine schlechte Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Singapore Post liegt bei 50, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 75, was als überkaufte Situation eingestuft wird und zu einer schlechten Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Singapore Post-Aktie aufgrund der genannten Faktoren eine schlechte Gesamtbewertung.