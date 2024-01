Singapore Post Aktie: Was wird das noch werden?

Weitere Suchergebnisse zu "Singapore Post":

Der Aktienkurs von Singapore Post hat im Vergleich zu anderen Unternehmen im Industriesektor eine unterdurchschnittliche Performance gezeigt. Mit einer Rendite von -9,55 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 4 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Luftfracht und Logistik"-Branche, die eine mittlere Rendite von -6,93 Prozent aufweist, liegt Singapore Post mit einer Rendite von -2,61 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Einschätzung des Aktienkurses basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Analysten haben die sozialen Plattformen auf Kommentare zu Singapore Post untersucht und festgestellt, dass diese neutral waren. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Singapore Post derzeit auf 0,48 SGD geschätzt, während der aktuelle Kurs bei 0,475 SGD liegt. Der Abstand zum GD200 beträgt -1,04 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,46 SGD, was einem Abstand von +3,26 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Singapore Post durchschnittlich aktiv war. Ebenso hat die Rate der Stimmungsänderung laut Messung kaum Änderungen aufgewiesen. Aufgrund dieser Faktoren wird die Aktie insgesamt als "Neutral"-Wert eingestuft.