Singapore Post Aktie: Pleite oder Chance?

Der Aktienkurs von Singapore Post im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") zeigt eine Rendite von -9,55 Prozent, was mehr als 4 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Luftfracht und Logistik"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -7,94 Prozent, wobei Singapore Post um 1,6 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr wird ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie vergeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie der Singapore Post als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 liegt bei 50, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, und der RSI25 beträgt 57,14, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,48 SGD für den Schlusskurs der Singapore Post-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,455 SGD, was einem Unterschied von -5,21 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. In Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Singapore Post-Aktie eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.