Singapore Post Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Singapore Post eine Rendite von -9,55 Prozent, was 2,75 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Sektor "Luftfracht und Logistik" beträgt die mittlere jährliche Rendite -7,45 Prozent, wobei die Aktie von Singapore Post aktuell 2,09 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen für die Aktie von Singapore Post. Daher wird sie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien, die neutral über Singapore Post verliefen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine speziell positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieser Stimmungslage erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Singapore Post-Aktie zeigt, dass sie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Der Vergleich des 7-Tage-RSI mit dem 25-Tage-RSI zeigt jedoch, dass die Aktie hier als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung für die Aktie von Singapore Post auf Basis der RSI-Bewertung.