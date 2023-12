Singapore Post Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Aufgrund des gleitenden Durchschnittskurses wird die Singapore Post derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Unternehmens liegt bei 0,49 SGD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,46 SGD) um -6,12 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,47 SGD zeigt mit einer Abweichung von -2,13 Prozent ein "Neutral"-Wert an. Insgesamt ergibt sich somit eine Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf die fundamentale Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Singapore Post mit einem Wert von 29,62 deutlich unter dem Branchenmittel "Luftfracht und Logistik" von 34,4 liegt. Dies macht das Unternehmen unterbewertet und erhält daher eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass die Dividendenrendite von Singapore Post derzeit bei 1,21 Prozent liegt, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,96 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Aktie in Bezug auf ihre Dividendenpolitik.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Singapore Post war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment in Bezug auf die Singapore Post.

