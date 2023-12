Singapore Post Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Weitere Suchergebnisse zu "Singapore Post":

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es wurde weder positiv noch negativ über das Unternehmen Singapore Post diskutiert. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was zu einer entsprechenden Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutenden Tendenzen in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht signifikant höher oder niedriger als üblich. Insgesamt wird das Sentiment und der Buzz um die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite der Singapore Post-Aktie bei -9,55 Prozent, was mehr als 4 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich mit "Luftfracht und Logistik" liegt die Rendite mit -7,45 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Entwicklung führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Singapore Post liegt bei 50 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Singapore Post-Aktie in Bezug auf die Stimmungslage, die Branchenvergleiche und den Relative Strength Index als "Neutral" eingestuft.