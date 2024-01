Singapore PostADR Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Die technische Analyse der Singapore Post-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,48 SGD, während der letzte Schlusskurs bei 0,465 SGD nur eine Abweichung von -3,12 Prozent aufweist. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,46 SGD weist mit einem letzten Schlusskurs von +1,09 Prozent eine ähnliche Nähe auf. Insgesamt wird die Singapore Post-Aktie daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Eine weitere Einschätzung über die Aktie liefert die Analyse der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung im Internet. Hier zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und somit zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Singapore Post-Aktie.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist ebenfalls neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Bei einem Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Singapore Post-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,55 Prozent erzielte. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Luftfracht und Logistik"-Branche ist dies eine Underperformance von -3,79 Prozent. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 4,11 Prozent schlechter.

Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating für die Singapore Post-Aktie sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich.